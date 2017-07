Streit unter Männern eskaliert

Eskaliert ist in der Nacht zum Mittwoch (19.07.17) gegen 2.30 Uhr ein Streit unter zwei 20 und 30 Jahre alten Männern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrichstraße. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten sich die beiden Streithähne zunächst in die Haare. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, fügte der 20-Jährige seinem 10 Jahre älteren Kontrahenten mit einem scharfen Gegenstand anschließend mehrere Schnittverletzungen zu. Der stark alkoholisierte 30-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen