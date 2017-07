Eingeschränkte Öffnungszeiten der Straßenverkehrsbehörde

Die Straßenverkehrsbehörde der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Technischen Rathaus, Bessunger Straße 125, Gebäude A, steht Bürgerinnen und Bürger von Freitag (21.) bis einschließlich Freitag (28. Juli 2017) nur eingeschränkt zur Verfügung.

Am Freitag (21.) sowie am Freitag (28.) gibt es keine Sprechzeiten. Montag (24.) und Dienstag (25.) vormittags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, Mittwoch (26.) vormittags von 8 bis 12 Uhr geöffnet und nachmittags geschlossen sowie am Donnerstag (27.) vormittags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung von Parkausweisen und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte Bürgerinnen und Bürger sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Fußgängerzone kann nur während den Öffnungszeiten erfolgen. Bürgerinnen und Bürger haben jedoch die Möglichkeit, in der Geschäftsstelle der Straßenverkehrsbehörde Anträge auch außerhalb der Sprechzeiten abzugeben.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt