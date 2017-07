Bauarbeiter mit Steinen beworfen

Ihren Unmut über eine Baustelle und die damit verbundenen Bauarbeiten in der Elisabethenstraße hat eine Bewohnerin am Dienstagnachmittag (17.07.2017) in der Form geäußert, dass sie faustgroße Kieselsteine von ihrem Balkon in Richtung der Bauarbeiter warf. Diese konnten den Würfen glücklicherweise ausweichen und blieben unverletzt. Eine alarmierte Streife konnte die Steinewerferin schnell ermitteln. Auf ihrem Balkon befand sich zudem ein Beet mit ausreichend Beweisstücken. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen