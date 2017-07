Geldautomat aufgebrochen und leergeräumt – Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Mit Brachialgewalt ist es bislang unbekannten Tätern in den frühen Montagmorgenstunden (17.07.2017) gelungen, einen Geldautomaten in der Frankfurter Straße zu öffnen. Vermutlich diente ein Stemmeisen den Tätern als Werkzeug, um den Automaten, der sich in einem Vorraum eines Firmengebäudes befand, aufzubrechen. Im Anschluss entwendeten sie die gesamten Geldeinsätze samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 02.30 Uhr und 02.50 Uhr eingrenzen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 beim Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen