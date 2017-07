Kanaluntersuchungen in Eberstadt

Zwischen Montag, 17. Juli 2017, und Freitag, 11. August 2017, werden tagsüber in der Heidelberger Landstraße nacheinander an den Ecken Hagenstraße, Jakobstraße und Georgenstraße Kanaluntersuchungen durchgeführt. In diesem Zeitraum ist das Ein- und Ausbiegen an der jeweils betroffenen Anliegerstraße nicht möglich. Die Umleitung ist beschildert.