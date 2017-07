Linien F, H, KU: Haltestellen entfallen

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Alexanderstraße fahren die Linien F, H und KU am Montag (17.07.17) von 7 Uhr an bis Betriebsende eine Umleitung. Auf den Linien F und H entfällt die Haltestelle „Alexanderstraße/TU“, ersatzweise wird die Haltestelle „Pützerstraße“ angefahren. Auf der Linie KU entfallen die Haltestellen „Pützerstraße“ und „Alexanderstraße/TU“ ersatzlos.