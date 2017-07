Fahrer eines gestohlenen Pkw flüchtet nach Auffahrunfall im Bereich Darmstädter Dreieck/BAB 672

Am Mittwoch (12.07.17) ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 672, von Darmstadt stadtauswärts.

Ein Pkw Opel ist vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einem Pkw VW aufgefahren. Der Fahrer des Opels sprang unmittelbar danach aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Die zwei weiteren Insassen des Opels, 24 und 27 Jahre alt, verblieben leicht verletzt am Unfallort. Der 53-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt. Schnell stellte sich heraus, dass der Opel Astra bereits im Juni in Frankfurt gestohlen worden war. Die verbliebenen Insassen des Opels wurden zunächst festgenommen und nach umfangreichen Ermittlungen am späten Abend entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Nach dem flüchtigen Unfallverursacher und vermutlichem Pkw-Dieb wird derzeit gesucht. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Südhessen, Telefonnummer: 06151/87 56-0

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen