80-jähriger Mann wegen versuchter Tötung in Haft

Ein 80 Jahre alter Mann aus Darmstadt ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (12.07.2017) dem Haftrichter in Darmstadt wegen versuchter Tötung seiner Ehefrau vorgeführt worden. Der Richter gab dem Antrag statt und ordnete die Untersuchungshaft an.

Nach bisherigen Ermittlungen habe der 80-Jährige am Dienstag (11.07.2017) in seinem Wohnhaus im Stadtteil Bessungen eine Schusswaffe gegen seine 78 Jahre alte Frau gerichtet. Durch einen Bedienungsfehler soll es nicht zur Schussabgabe gekommen sein. Die Frau konnte sich bei Nachbarn in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen