Exhibitionist belästigt Joggerin in der Albert-Schweizer-Anlage – Polizei nimmt 47-Jährigen fest

Ein Exhibitionist hat Dienstagnacht (11.07.2017) gegen 2 Uhr eine Joggerin in der Albert-Schweizer-Anlage belästigt. Als die 26-Jährige ein Gebüsch passierte, lief ihr der 47-jährige Mann entblößt hinterher und forderte die junge Frau zum Stehen bleiben auf. Erst durch das Hinzukommen weiterer Zeugen ließ der Mann von ihr ab, flüchtete in ein Gebüsch und zog sich wieder an. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige wenige Minuten später von den verständigten Polizisten vorläufig festgenommen werden. Er wird sich nun in einem Strafverfahren für seine Freizügigkeit verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen