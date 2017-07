Absturz eines Kleinflugzeuges

Am Sonntag (09.07.17), 09.55 Uhr, stürzte eine Cessna 105 kurz nach dem Start in Egelsbach in ein Waldstück nahe der Bundesautobahn 5. Es waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Einsatzstelle, der Polizeihubschrauber wurde zur Luftaufklärung eingesetzt. Die alleine an Bord befindliche 59-jährige Pilotin aus Darmstadt wurde schwer verletzt und im Anschluss an die notärztliche Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Klärung der Absturzursache ist ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen an der Absturzstelle in dem Waldbereich des verlängerten Mörfelder Weges in Erzhausen eingesetzt worden. Das verunfallte Flugzeug wird in Einzelteile zerlegt und in eine Halle am Flugplatz Egelsbach transportiert. Durch den Sachverständigen wird der an dem Flugzeug entstandene Sachschaden mit 30.000.- Euro beziffert, Angaben zu der Absturzursache können noch nicht gemacht werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen