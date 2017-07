Sonntagskonzert für Senioren im Orangeriegarten

Im Rahmen des Programms für Seniorinnen und Senioren der Wissenschaftsstadt Darmstadt sind ältere Menschen und ihre Familien eingeladen zum Sonntagskonzert in den Garten der Orangerie in Bessungen: am 9. Juli 2017 ab 11 Uhr. Das Seniorenorchester Darmstadt, auch bekannt unter dem Namen Swing Sound Orchestra, spielt bekannte Melodien. Der Besuch ist kostenfrei.