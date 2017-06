Bunte Sommerferien 2017 im Jugendhaus Messeler Straße in Arheilgen für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren

Auch während der diesjährigen hessischen Sommerferien bietet das kommunale Kinder- und Jugendhaus „Messeler Straße“ in Arheilgen in den ersten drei Ferienwochen wieder ein abwechslungsreiches Programm an. Das Programm beginnt direkt nach dem Darmstädter Heinerfest am Dienstag, den 4. Juli und läuft bis einschließlich Freitag, den 21. Juli. Für alle Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre steht Spiel, Sport und Spaß im Mittelpunkt der Aktivitäten rund um das Haus.

Am Dienstag, 4. Juli, Freitag, 7. Juli, Dienstag, 11. Juli, Mittwoch, 19. Juli, und Freitag, 21. Juli, gibt es Spiel & Spaß von 14 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 13. Juli, von 13 bis 18 Uhr. Am Mittwoch, 5. Juli, und Mittwoch, 12. Juli, ist von 14 bis 22 Uhr die Mobile Jugendberufshilfe im Jugendhaus zu Gast. Am Donnerstag, 6. Juli, gibt es von 11 bis etwa 18 Uhr in Kooperation mit dem Jugendhaus „HEAG-Häuschen“ einen Ausflug ins Schwimmbad Langen. Dazu wird ein Unkostenbeitrag von 1,50 Euro pro Person erhoben. Verbindlicher Anmeldeschluss ist der bis 5. Juli. Am Montag, 10. Juli, gibt es bei Öffnungszeiten von 14 bis 21 Uhr ab 14.30 Uhr den Programmpunkt Kochen. Dazu ist ein Unkostenbeitrag von einem Euro pro Person nötig. Am Freitag, 14. Juli, gibt es ab 14.30 Uhr ein Softball-Turnier. Der Unkostenbeitrag beträgt 50 Cent pro Person. Am Dienstag, 18. Juli, wird von 11 bis 17 Uhr in Kooperation mit dem Jugendhaus „HEAG-Häuschen“ ein Ausflug zum Oberwaldhaus angeboten. Der Unkostenbeitrag beträgt 1,50 Euro pro Person. Am Donnerstag, 20. Juli, steht von 11 bis etwa 18 Uhr in Kooperation mit dem Jugendhaus „HEAG-Häuschen“ ein Ausflug zum Schwimmbad Egelsbach auf dem Programm. Der Unkostenbeitrag beträgt 1,50 Euro pro Person. Verbindlicher Anmeldeschluss ist der 19. Juli 2017.

Vom 31. Juli bis 4. August veranstaltet das Jugendhaus „Messeler Straße“ gemeinsam mit der Bezirksverwaltung und dem Jugendhaus „HEAG-Häuschen“ für alle 6- bis 14-jährigen Kinder wieder die beliebten „Aktiven Ferien“ im Stadtteil. Das Jugendhaus „Messeler Straße“ bleibt in dieser fünften Sommerferienwoche geschlossen.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm sind ab sofort direkt im kommunalen Kinder- und Jugendhaus „Messeler Straße“ in der Messeler Straße 114 in Darmstadt-Arheilgen (Telefon 06151-370312) zu erhalten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt