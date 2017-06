Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein 50-jähriger Rollerfahrer ist in Darmstadt bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Donnerstagnachmittag (29.06.2017) schwer verletzt worden.

Der 50-Jährige befuhr mit seiner 125er Vespa gegen 13.00 Uhr die Neckarstraße in Richtung Rheinstraße. Aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus entschied sich der Fahrer in Höhe der Elisabethenstraße verbotswidrig nach links abzubiegen. Hierbei übersah er die seitlich links neben ihm fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen.

Der Rollerfahrer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr besteht nach ersten Einschätzungen nicht. An dem Motorradroller entstand Totalschaden. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt, der Fahrer stand unter Schock, so dass ein anderer Fahrer die Fahrt fortsetzte.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000,- Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Neckarstraße in Richtung Rheinstraße für circa 20 Minuten gesperrt. In diesem Zusammenhang kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen