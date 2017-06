Foto-Workshop: Die h_da mit dem Smartphone entdecken

In Zusammenarbeit mit der Darmstadt Marketing GmbH bietet die Hochschule Darmstadt (h_da) erstmals einen interaktiven Smartphone-Rundgang über den Campus Schöfferstraße in Darmstadt an. Unter der Anleitung von Fotograf und instagramer Felix Sehr lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Grundlagen der Smartphone-Fotografie.

Diese können sie während des Rundgangs direkt anwenden und erhalten exklusiv Zugang zu fotografisch spannenden Orten an der h_da. Dazu gehört etwa das oberste Stockwerk des Hochhauses, Darmstadts höchstes Haus. Treffpunkt für den Workshop „Instagramers meet Darmstadt“ ist um 11 Uhr am Samstag, 8. Juli 2017, ist die Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt (vor dem Haupteingang des Hochhauses). Die Karten gibt es für 7 Euro im Vorverkauf im Darmstadt Shop Luisencenter und im Internet unter www.darmstadt-tourismus.de.

In einer kurzen Einführung in die Smartphone-Fotografie gibt der Fotograf Felix Sehr den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Kniffe an die Hand, wie sie zu besseren Fotos gelangen. Smartphones bieten technische Möglichkeiten, die übliche Foto-Apparate nicht aufweisen und haben damit durchaus Vorteile gegenüber größeren Kameras. Nach dem Rundgang zieht die Gruppe Bilanz und erfährt nützliche Informationen zum Thema Bildbearbeitung direkt auf dem Handy. Der fotografische Stil des Rundgangs orientiert sich am Sozialen Netzwerk „instagram“. Dort vertreten zu sein, ist für eine Teilnahme hingegen nicht notwendig. Für den Workshop sind keine Vorkenntnisse notwendig. Für eine Teilnahme ist lediglich ein Smartphone mitzubringen.

Quelle: Hochschule Darmstadt