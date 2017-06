Ausbau Wärmenetz in Darmstadt geht weiter

In den nächsten Tagen starteten weitere Bauabschnitte für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Von Donnerstag (29.6.) bis Montag (3.7.) wird in der Bleichstraße im Kreuzungsbereich zur Grafenstraße die Wärmeleitung gelegt und gleichzeitig die Wasserleitung erneuert. Ab Montag (3.7.) geht es auch in der Liebigstraße weiter. Dort wird zwischen der Alicenstraße und der Landwehrstraße bis Ende August die Fernwärme- und Stromleitung gelegt. Ein dritter Bauabschnitt startet am Dienstag (4.7.17) in der Wilhelm-Leuschner-Straße zwischen Landwehrstraße und Bismarckstraße. Dieser Bauabschnitt dauert bis Mitte August 2017. Die jeweiligen Verkehrsregelungen sind vor Ort ausgeschildert.

Quelle: Entega AG