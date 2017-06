Yoga im Arheilger Mühlchen

Der Förderverein Naturbadesee Arheilger Mühlchen e.V. bietet in Zusammenarbeit mit Katja Meyer, ausgebildete Yogalehrerin vom Studio „Yogathlon“ (www.yogathlon.de) Übungen für jede Erfahrungsstufe an. Der erste Termin findet am 1. Juli 2017 um 11 Uhr statt. Weitere Yoga-Kurse sind am 19. Juli und am 25. Juli 2017 jeweils um 18:30 Uhr.

Am 7. August 2017 findet auch in diesem Jahr wieder das beliebte Vollmond-Yoga um 20 Uhr statt.

Alle, die Spaß und Freude an Bewegung haben, können in die Yoga-Praxis einsteigen. Diese Übungen bringen sanfte Beweglichkeit, spürbare Kräftigung, helfen Stress zu reduzieren und schaffen einen angenehmen Ausgleich – damit Sie die Ferien noch mehr genießen können!

Bringen Sie einfach bequeme Kleidung und eine Yoga- oder Gymnastikmatte, ein Handtuch, sowie Spaß mit. Die Teilnahme ist kostenlos und auf eigene Gefahr. Spenden werden gerne genommen und gehen komplett an den „Förderverein Naturbadsee Arheilger Mühlchen e.V.“

Treffpunkt ist jeweils 5 Minuten vor Beginn der Yoga-Praxis direkt am Eingang des Mühlchens, vor dem Häuschen des Schwimmmeisters. Die Yoga-Praxis findet nur bei entsprechendem Wetter statt.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Fördervereins Naturbadesee Arheilger Mühlchen e.V. unter www.muehlchen.de.