Promenadenkonzerte im Juli 2017

Am Samstag (1. Juli) hören Besucher des Herrngartens von 15 bis 16 Uhr groovigen Jazz von der Gruppe „Blue project“. Im Orangeriegarten bietet zur gleichen Zeit die Gruppe „Bluefolk & Poetical Songs“ südeuropäische Musikeinblicke aus dem Mittelmeerraum.

Am Sonntag (2. Juli) spielt die Gruppe „4WishingWell“ Classic Rock und Blues. Von 11 bis 12 Uhr bringen die Musiker aus Darmstadt und dem Landkreis im Herrngarten Musik der 60er bis 90er Jahre auf die Bühne. Zeitgleich im Orangeriegarten wird gesungen, was gewünscht wird – ebenfalls zum Mitsingen laden die Sänger der „Liederkiste“ ein.

Am Sonntag (9. Juli) steht ab 11 Uhr die Gruppe „Swing-Sound-Orchestra“ im Orangeriegarten auf der Bühne und präsentiert Musik der goldenen Swing-Ära.

Am Sonntag (16. Juli) sind ab 11 Uhr die Musiker von „Swing Trio Del Mar“ mit Evergreens im Herrngarten zu hören. Zeitgleich unterhält die siebenköpfige Gruppe „Starlights“ ihr Publikum mit Schlagern im Orangeriegarten.

Am Sonntag (23. Juli) bringen ab 11 Uhr die „After-Eight-Singers“ mit einem Repertoire an Schlagern, Stimmung in den Herrngarten. Gitarrenmusik von „Windflüchter“ hören Musikliebhaber im Orangeriegarten von 11 bis 12 Uhr.

Am Sonntag (30. Juli 2017) trifft Funk auf Psychedelic und Jazz begegnet Rock. Von 11 bis 12 Uhr spielt die Gruppe „Groove Addiction Project“ im Herrngarten. Im Orangeriegarten schlägt der Gospelchor „JOY“ zur gleichen Zeit weitere Töne an. Gospels, Spiritual und moderne Kirchenlieder stehen eine Stunde lang auf deren Programm.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt