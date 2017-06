Heinerfest 2017: HeinerfestTicket und zusätzliche Fahrten für Festbesucher

Besucher des Heinerfests (29.6.-3.7.17) fahren mit Bussen und Bahnen wieder bequem und preiswert. Dafür sorgen das günstige HeinerfestTicket und zusätzlichen Fahrten. Ein Faltblatt informiert zudem über die geänderten Routen der verschiedenen Linien und die letzten Fahrten.

HeinerfestTicket

Das preiswerte HeinerfestTicket gilt für bis zu fünf Personen an fünf Tagen (29.6. bis 3.7.) für das jeweilige Tarifgebiet für beliebig viele Fahrten. Wer in der Stadt Darmstadt oder der näheren Umgebung wie Erzhausen, Griesheim, Pfungstadt, Mühltal, Ober-Ramstadt, Roßdorf, Messel oder Weiterstadt (Tarifgebiet 40) unterwegs ist, zahlt für das HeinerfestTicket 13 Euro. Für das gesamte DADINA-Gebiet (Tarifgebiete 39, 40 und 41) beträgt der Preis 18,50 Euro. Beide Tickets sind damit genauso günstig wie im Vorjahr. Erhältlich sind die Fahrkarten an den Touchscreen-Fahrkartenautomaten der HEAG mobilo, an allen RMV-Vorverkaufsstellen, im HEAG mobilo Kundenzentrum am Luisenplatz in Darmstadt, in der RMV-Mobilitätszentrale am Hauptbahnhof in Darmstadt sowie beim Fahrpersonal in den Bussen.

Zusätzliche Fahrten auf vielen Linien

Die Straßenbahnlinien 4, 7 und 8 sowie die Buslinie H verkehren an allen fünf Veranstaltungstagen bis Mitternacht im Viertelstundentakt und anschließend alle dreißig Minuten. Die Straßenbahnlinie 2 fährt donnerstags, freitags und montags bis 21 Uhr im 7,5-Min.-Takt. Die Linien F und K fahren ab 19 Uhr alle halbe Stunde bis spät in die Nacht.

Für die Anschlusslinien 8N, N, NE, U, WX und K 50 gilt von 19 Uhr bis 2 Uhr ein Sonderfahrplan.

Die Linien O, P, PE, K 50, K 55, K 85, 671, 672 und 5515 verkehren bis 2 Uhr nachts. Zusatzfahren gibt es auch auf der Linie K 56. Die übrigen Umlandlinien K 87, 673, 674, 675, 677, 678, 681, 682, 684, 693, 751, 5513, 5516, n71 und die Anschlusslinien im Landkreis verkehren nach dem gewohnten Fahrplan. Die Linie 677 hat in Dieburg Freitag und Samstag Anschluss an die Linie 679 nach Ober-Roden.

Zusatzfahren auf der Zuglinie 75

Au f der Zuglinie RB75 werden zusätzliche Fahrten durch den Rhein-Main-Verkehrsverbund angeboten. Samstags (1.7.) und sonntags (2.7.) fährt je ein zusätzlicher Zug vom Darmstädter Hauptbahnhof um 0.37 Uhr nach Mainz mit Ankunft um 1.12 Uhr und um 0.34 nach Babenhausen mit Ankunft um 1.10 Uhr.

Festbetrieb wird umfahren

Um den Festbetrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen, fahren viele Linien eine Umleitung. Die Änderungen erfolgen am Donnerstag (29.6.) und Freitag (30.6.) ab 19 Uhr und von Samstag (1.7.) bis Montag (3.7.) ab 13 Uhr. Die Straßenbahnlinien 5 und 9 werden durch die Straßenbahnlinien 2 und 4 ersetzt. Die Straßenbahnlinie 2 fährt durch den Heinerfestbetrieb und macht am Heinerfestmontag während des Feuerwerks von 22 bis 23 Uhr eine Betriebspause. Die Straßenbahnlinie 3 fährt nach einem Sonderfahrplan. Zwischen der Lichtenbergschule und Luisenplatz fahren Busse.

Die Buslinie L wird im Johannes- und Martinsviertel durch die geänderte Buslinie H ersetzt. Die Linie F wird über das Martinsviertel umgeleitet. Die Linie K verkehrt zwischen Roßdörfer Platz und TU-Lichtwiese mit Anschluss an die Linie 2 sowie am Heinerfest-Montag zwischen Kleyerstraße und Hauptbahnhof im 30-Minuten-Takt.

Für die Busse aus Richtung Ostbahnhof führt die Umleitung stadteinwärts ab Pützerstraße über die Heinheimer Straße, Frankfurter Straße und den Willy-Brandt-Platz zum Hauptbahnhof. Stadtauswärts zum Ostbahnhof werden die Busse ab Willy-Brandt-Platz (Linien K 87, 673, 681, 682, 684 ab Mathildenplatz) über den Citytunnel und die Ersatzhaltestellen „Hügelstraße/Volksbank“ und „Mercksplatz“ geführt.

Die Linien 5515 und 5516 in Richtung Weiterstadt starten am Mathildenplatz vor den Gerichtsgebäuden. Die letzte durchgehende Fahrt der Linie KU von der Haltestelle „TU-Lichtwiese/Mensa“ erfolgt am Heinerfestmontag um 12.36 U hr über Luisenplatz und Willy-Brandt-Platz nach Weiterstadt.

Auskunft und weitere Informationen

Fahrplaninformationen und weitere Auskünfte gibt es bei der DADINA-Geschäftsstelle montags bis freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13 bis 15.30 Uhr unter Telefon 06151/36051-0 oder der RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt am Hauptbahnhof und im Kundenzentrum der HEAG mobilo montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr .

An allen Heinerfesttagen informiert Service-Personal der DADINA am Luisenplatz, am Schloß und am Willy-Brandt-Platz direkt vor Ort. Weitere Informationen und Fahrpläne zum Heinerfest gibt es unter www.dadina.de, www.rmv.de und www.heagmobilo.de.

Download: Heinerfest 2017 mit Bus und Bahn (PDF, 139 KB), Mit Bus und Bahn zum Heinerfest (PDF, 315 KB)

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH