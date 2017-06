Fahrbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt geht in die Sommerpause

Die Fahrbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt bleibt während der Sommerferien, vom 3. Juli bis 11. August in der Garage. Ab Dienstag, 15. August 2017, werden die Haltepunkte wieder wie gewohnt bedient. Die Leihfristen wurden entsprechend angepasst, so dass während dieser Zeit keine Medien im Bücherbus abgegeben werden müssen. Die Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus sowie die Stadtteilbibliotheken in Eberstadt und Kranichstein haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt