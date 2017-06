Heinerfestwanderung 2017 für Seniorinnen und Senioren

Oberbürgermeister Jochen Partsch und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz laden alle Darmstädter Seniorinnen und Senioren herzlich zur traditionellen Wanderung zum Heinerfest am Freitag (30. Juni 2017) ein. Treffpunkt ist um 10:30 Uhr an der TU-Darmstadt-Lichtwiese, Endstation der K und KU Buslinien.

Partsch und Akdeniz freuen sich darauf, alle Interessierten um 10:30 Uhr zum Start an der „TU Darmstadt – Lichtwiese“ begrüßen zu können.

Die Wanderung findet im Rahmen des städtischen Programms für Seniorinnen und Senioren statt. Gewandert wird wieder in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Streckenlängen, so dass alle in ihrem eigenen Tempo mitlaufen können. Zusätzlich angeboten wird in diesem Jahr eine kürzere Strecke, an der auch Seniorinnen und Senioren mit Rollstuhl oder Rollator teilnehmen können.

Gewandert wird bei jedem Wetter, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Rollstuhl oder Rollator werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich unter der Telefonnummer 13-2414 oder 13-2872 anzumelden.

Die Wanderungen werden von Gisela Heidrich, Werner Heidrich und Manfred Schwalb vom Seniorensportclub geführt. Die Malteser, Mitarbeiterinnen der Servicestelle Soziales und Beratung der Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer übernehmen die Betreuung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt