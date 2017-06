Führung „Bessungen zwischen den Gärten“

Udo Steinbeck vom Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt führt am Sonntag (25.06.17) durch Darmstadt-Bessungen. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Brunnebitt auf dem Forstmeisterplatz in der Bessunger Straße. Die Führung ist kostenfrei.

Vom Treffpunkt, der alten Viehtränke, sind es nur wenige Meter zum Jagdhof aus dem frühen 18. Jahrhundert. Weitere Stationen neben den ältesten Fachwerkhäusern Darmstadts sind der Orangeriegarten und der Prinz-Emil-Garten. Für den Spaziergang sind rund zwei Stunden geplant.