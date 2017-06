45-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen und in Haft

Einen schnellen Ermittlungserfolg können Staatsanwaltschaft und Polizei nach dem Einbruch in der Seekatzstraße in Darmstadt verbunden mit einem versuchten Tötungsdelikt gegen die 66-jährige Hausbewohnerin am Samstagabend (17.06.2017) verzeichnen. Am Mittwochnachmittag (21.06.2017) konnte ein 45-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit haben zu dem Ermittlungserfolg geführt. Parallel zu entscheidenden Hinweisen aus der Bevölkerung hat sich der Tatverdächtige aufgrund des massiven Fahndungsdrucks am Mittwochnachmittag gestellt. Er räumte die Tat ein und gestand zudem einen Überfall auf ein Geschäft in der Heidelberger Straße am Dienstagvormittag (20.06.2017). Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung an der Wohnanschrift des Mannes im Bereich Darmstadt konnten von den Ermittlern der Sonderkommission Paulus Beweismittel gefunden werden, die den Tatverdacht erhärteten.

Der 45-jährige hinreichend polizeibekannte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstagvormittag (22.06.2017) dem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Beschuldigten erließ. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen, insbesondere zu dem zweiten Täter, der bei dem Einbruch dabei war, dauern an. Die Soko Paulus bittet in diesem Zusammenhang weiter um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-4101.

Hinweis an die Medienvertreter: Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fahndungen können eingestellt werden. Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen