Exhibitionist im Darmstädter Bürgerpark – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (21.06.2017) gegen 13.30 Uhr fiel drei jungen Frauen ein Mann in der Alsfelder Straße auf. Dort zeigte er sich in einem Gebüsch an der Sporthalle im Bürgerpark mit heruntergelassener Hose und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Er wird als 40 bis 50 Jahre alter Mann beschrieben, der ein graues Tanktop und eine khakifarbene, knielange Hose sowie eine schwarze Sonnenbrille trug. Die Kriminalpolizei Darmstadt (K10) hat den Fall übernommen. Zeugen die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen