Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Am Mittwochmorgen (21.06.2017) kam es gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 3 circa 500 Meter vor dem Ortseingang Darmstadt, aus Richtung Darmstadt Eberstadt kommend, zu einem größeren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach Angaben von Zeugen fuhr hierbei eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf ein Rückstau auf. Dabei schob sie das Auto vor ihr, besetzt mit einem älteren Ehepaar, auf das Fahrzeug einer 61-Jährigen Frau. Bei dem Unfall wurden alle Fahrzeuginsassen verletzt. Nach derzeitigen Stand mindestens zwei der Unfallbeteiligten schwer. Alle vier wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Zeitweise musste die Bundesstraße 3 während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 10.45 Uhr waren alle Maßnahmen an der Unfallstelle und auch die Straßenreinigung durch die Straßenmeisterei beendet und die Fahrbahn konnte wieder frei gegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen