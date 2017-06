Online-Dienste der Stadtbibliothek kurzzeitig nicht nutzbar

Die Rechenzentren der Wissenschaftsstadt Darmstadt ziehen um. Ab Freitag (23.) 15 Uhr bis voraussichtlich Sonntag (25.06.17) 18 Uhr werden daher keine IT-gestützten Dienste zur Verfügung stehen. Online-Angebote der Stadtbibliothek, wie Webseite, Web-Katalog, E-Mail, e-Ausleihe, Press-Reader und andere elektronischen Dienste sind in diesem Zeitraum leider nicht nutzbar. Leihfristverlängerungen können jedoch telefonisch unter 06151/ 133422 oder per SMS an 0176/ 29575888 vorgenommen werden. Für die Verlängerung muss der vollständige Name und die Bibliotheksausweis-Nummer angegeben werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 06151/ 132759 und 133111.