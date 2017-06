„Inklusion erleben“ beim Sport- und Spielfest

Zum 39. Mal können Groß und Klein neue und altbekannte Sportarten am 25. Juni 2017 im Herrngarten in Darmstadt ausprobieren.

So bunt und vielfältig wie die Menschen, die in unserer Mitte leben: Das 39. Sport- und Spielfest im Darmstädter Herrngarten steht unter dem Motto „Inklusion erleben“. So heißt auch das Motto der Öffentlichkeitskampagne der Hessischen Landesregierung.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können am 25. Juni Sportarten und Spiele ausprobiert werden. Mehr als 60 Sportvereine und Institutionen aus Stadt und Region stellen sich vor. Neun Vereine sind erstmals dabei.