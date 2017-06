Heinerfest-Aufbau: Umleitung der Linien AIR, F, H, KU und L

Wegen Auf- und Abbauarbeiten für das Heinerfest in Darmstadt fahren die Buslinien AIR, F, H, KU und L von Freitag (23.06.) bis zum 7. Juli 2017 eine Umleitung. Der AirLiner fährt nur bis zum Luisenplatz, die Haltestelle „Kongresszentrum darmstadtium“ entfällt. Die Haltestelle „Alexanderstraße/ TU“ der Linien F und H werden während der Umleitung nicht angefahren. Ersatzweise halten die Busse an der Haltestelle „Pützerstraße“ in der Pützerstraße. Auf der Linie KU entfallen die Haltestellen „Alexanderstraße/ TU“ und „Pützerstraße“. Auf der Linie L kann die Haltestelle „Schloß“ nicht angefahren werden.

Die Fahrpläne der Linien AIR, F, H, KU und L stehen auf www.heagmobilo.de zum Download bereit.