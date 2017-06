Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt – Phantombild erstellt und Belohnung ausgelobt

Wie bereits berichtet, wurde am Samstagabend (17.06.17) eine 66-jährige Hausbewohnerin in der Seekatzstraße von Wohnungseinbrechern schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang die Sonderkommission „Paulus“ eingerichtet.

Von einem dieser Männer ist seitens des Hessischen Landeskriminalamts nun ein Phantombild erstellt worden, das mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden ist. Die Ermittler fragen nun: Wem kommt die auf dem Phantombild abgebildete Person bekannt vor oder wer erkennt den Mann auf dem Phantombild?

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Hinweise werden an das Hinweistelefon der Sonderkommission „Paulus“ unter der Rufnummer 06151/969-4101 erbeten.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen