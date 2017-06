Georg-Büchner-Preis an Jan Wagner

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis 2017 an den Lyriker Jan Wagner. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird am 28. Oktober 2017 in Darmstadt verliehen.

Begründung der Jury:

»Jan Wagners Gedichte verbinden spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz. Entstanden im Dialog mit großen lyrischen Traditionen, sind sie doch ganz und gar gegenwärtig. Seine Gedichte erschließen eine Wirklichkeit, zu der Naturphänomene ebenso gehören wie Kunstwerke, Sujets der Lebens- wie der Weltgeschichte, erste Fragen und letzte Dinge. Aus neugierigen, sensiblen Erkundungen des Kleinen und Einzelnen, mit einem Gespür für untergründige Zusammenhänge und mit einer unerschöpflichen Phantasie lassen sie Augenblicke entstehen, in denen sich die Welt zeigt, als sähe man sie zum ersten Mal. Für diese poetische Sprachkunst, die unsere Wahrnehmung ebenso schärft wie unser Denken, verleiht die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Georg-Büchner-Preis 2017 an Jan Wagner.«

Jan Wagner, geboren am 18.10.1971 in Hamburg und aufgewachsen in Ahrensburg/Schleswig-Holstein, lebt seit 1995 in Berlin. Sein Werk umfasst Gedichtbände, Essays und Kritiken, Anthologien und Übersetzungen zeitgenössischer englischsprachiger Lyrik. Seine Gedichte wurden in rund dreißig Sprachen übersetzt; er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Wilhelm-Lehmann-Preis 2009, dem Friedrich-Hölderlin-Preis 2011, dem Kranichsteiner Literaturpreis 2011 und dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik 2015.

Jan Wagner studierte Anglistik an der Universität Hamburg, am Trinity College in Dublin und an der Humboldt-Universität Berlin. 2001 erschien mit »Probebohrungen im Himmel« sein lyrisches Debüt. Es folgten die von der Literaturkritik viel beachteten Gedichtbände »Guerickes Sperling« 2004, »Achtzehn Pasteten« 2007, »Australien« 2010 und »Die Eulenhasser in den Hallenhäusern« 2012. 2014 veröffentlichte er die »Regentonnenvariationen«, für die er den Leipziger Buchpreis erhielt; zum ersten Mal ging dieser Preis an einen Lyriker. Im letzten Jahr erschien »Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001-2015«.

Begleitend zu seinem lyrischen Werk ist ein vielseitiges essayistisches entstanden. Im Frühjahr 2017 erschien die Prosasammlung »Der verschlossene Raum«, zuvor 2011 »Die Sandale des Propheten«. Hervorgetreten ist Jan Wagner auch als Übersetzer englischsprachiger Lyrik – darunter von James Tate, Matthew Sweeney, Simon Armitage und Robert Robertson – ebenso als Herausgeber: Von 1995 bis 2003 gab er gemeinsam mit Thomas Girst die Literaturschachtel »Die Außenseite des Elements« heraus, eine Loseblatt-Anthologie zur zeitgenössischen Weltpoesie. 2003 und 2008 folgten umfassende Sammlungen junger deutschsprachiger Lyrik zusammen mit Björn Kuhligk (»Lyrik von Jetzt. 74 Stimmen« und »Lyrik von Jetzt zwei«).

Der Georg-Büchner-Preis

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht seit 1951 den Georg-Büchner-Preis an herausragende Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Er wird finanziert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Stadt Darmstadt.

Bisherige Preisträger siehe:

www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/georg-buechner-preis

Autorenseite des Verlags: https://www.hanser-literaturverlage.de/autor/jan-wagner/

Übersicht:

Bücher

Probebohrung im Himmel. Gedichte, Berlin Verlag, Berlin 2001

Guerickes Sperling. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2004

Achtzehn Pasteten. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2007

Australien. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2010

Die Sandale des Propheten. Beiläufige Prosa. Berlin Verlag. Berlin 2011

Die Eulenhasser in den Hallenhäusern. Drei Verborgene. Gedichte, Hanser Berlin, Berlin 2012

Poesiealbum 295. Märkischer Verlag Wilhelmshorst 2011

Der verschlossene Raum. Münchner Reden zur Poesie. Herausgegeben von Maria Gazzetti und Frieder von Ammon, Lyrik Kabinett München, 2012

Regentonnenvariationen. Gedichte. Hanser Berlin, Berlin 2014

Selbstporträt mit Bienenschwarm. Ausgewählte Gedichte 2001–2015. Hanser Berlin, Berlin 2016

Der verschlossene Raum. Beiläufige Prosa. Hanser Berlin, Berlin 2017

Herausgabe

Die Außenseite des Elementes (mit Thomas Girst). Berlin 1995–2003

Lyrik von Jetzt. 74 Stimmen (mit Björn Kuhligk). DuMont Literatur und Kunstverlag, Köln 2003

Lyrik von Jetzt zwei (mit Björn Kuhligk), Berlin Verlag, Berlin 2008

Übersetzung

Charles Simic: Grübelei im Rinnstein. Hanser Verlag, München 2000 (mit Hans Magnus Enzensberger, Michael Krüger, Rainer G. Schmidt)

James Tate: Der falsche Weg nach Hause. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2004

Matthew Sweeney: Rosa Milch. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2008

Dan Chiasson: Naturgeschichte. Ausgewählte Gedichte, Luxbooks, Wiesbaden 2009

Simon Armitage: Zoom! Berlin Verlag, Berlin 2011

Robin Robertson: Am Robbenkap. Edition Lyrik Kabinett im Hanser Verlag, München 2013

Auszeichnungen (ohne Angabe der Stipendien)

1999: Förderpreis für literarische Übersetzungen der Stadt Hamburg

2001: Hamburger Förderpreis für Literatur

2001: Förderpreis zum Hermann-Hesse-Preis

2003: Christine-Lavant-Publikumspreis

2004: Alfred-Gruber-Preis

2004: Anna-Seghers-Preis

2004: Mondseer Lyrikpreis

2005: Ernst-Meister-Preis für Lyrik

2006: Arno-Reinfrank-Literaturpreis

2009: Wilhelm-Lehmann-Preis

2011: Friedrich-Hölderlin-Preis der Universität und der Universitätsstadt Tübingen

2011: Kranichsteiner Literaturpreis

2013: Paul Scheerbart-Preis der Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Stiftung

2015: Mörike-Preis der Stadt Fellbach

2015: Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik

Quelle: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung