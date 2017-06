AirLiner mit Verspätungen

Wegen einer Dauerbaustelle auf der Autobahn A5 in Höhe des Darmstädter Kreuzes kommt es derzeit beim AirLiner – der Darmstädter Direktbuslinie zum Frankfurter Flughafen – zu Verspätungen von mehr als einer halbe Stunde. Insbesondere die Fahrten in den Hauptverkehrszeiten sind betroffen. Die HEAG mobiBus bittet ihre Fahrgäste, ihre Fahrt zum Frankfurter Flughafen früher anzutreten und sich vorher über die aktuelle Fahrplanlage zu informieren.

Aus technischen Gründen setzt die HEAG mobiBus noch etwa zwei Wochen auch Gelenkbusse ein. Auch hierdurch kann sich die Fahrtzeit verlängern.

Alle Fahrplandaten des AirLiners in Echtzeit gibt es in der kostenlosen HEAG mobilo-App.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH