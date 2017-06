Triathlon-Wettbewerb „Heinerman“ am Naturbadesee Großer Woog

Der Sportverein 1911 Traisa richtet am Sonntag (25.06.17) ab 8 Uhr den Merck Heinerman Triathlon am Badesee Woog aus. Die 13. Auflage des Triathlons im Herzen Darmstadts bietet Einzel- und Staffelwettbewerbe über die Olympische Distanz: 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen an. Aufgrund der vormittags beginnenden Wettkämpfe und sich anschließender Abbauarbeiten ist an diesem Tag das öffentliche Schwimmen im Woog erst ab 10 Uhr möglich. Zuschauende Gäste sind herzlich willkommen.

Sportdezernent Rafael Reißer freut sich, dass der Sportstandort Darmstadt überregional wieder in den Blickpunkt rückt und mit dem Triathlon-Wettbewerb über 500 erwartete Leistungs- und Breitensportler/innen sich spannende Wettbewerbe liefern und die Siege unter sich ausmachen.

Als Ausweichmöglichkeiten bieten sich die anderen Freibäder an: DSW-Freibad, Eberstädter Mühltalbad jeweils von 9 bis 20 Uhr und das Arheilger Mühlchen (10 bis 20 Uhr) sind geöffnet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt