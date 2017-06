Sanierungsgebiet Mollerstadt: Stadt fördert Begrünungsmaßnahmen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat im Sanierungsgebiet „Westliche Innenstadt – Mollerstadt“ ein neues Anreizförderprogramm für die Begrünung von Gebäuden und privaten Freiräumen aufgelegt. Das Fördergebiet erstreckt sich auf den Bereich zwischen der Bleichstraße im Norden, der Hügelstraße im Süden, der Hindenburgstraße im Westen und der Grafenstraße im Osten.

Eigentümer, die dort auf ihren Grundstücken Dächer, Fassaden, Höfe oder Vorgärten neu begrünen oder die Qualität vorhandenen Grüns maßgeblich steigern möchten, können hierfür einen Zuschuss beim Stadtplanungsamt beantragen. Unter Einhaltung vorgegebener Anforderungen kann ein Zuschuss von bis zu 15 000 Euro pro Grundstück gewährt werden. Laut Bau- und Grünflächendezernentin Barbara Boczek ist das Ziel des Förderprogramms, die Lebensqualität in der Mollerstadt zu verbessern: „Das Innenstadtquartier heizt sich an sonnigen Sommertagen stark auf. Ein solcher Effekt kann durch Grün gemindert werden. Zudem tragen Pflanzen zu einer Verbesserung der Luftqualität und zu einem Abbau von CO2 bei. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass Bewohnerinnen und Bewohner in der Regel ein grünes Umfeld sehr schätzen.“

Das Stadtplanungsamt lädt alle Eigentümer sowie Hausverwaltungen von Liegenschaften im Fördergebiet zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 29. Juni 2017, ab 19 Uhr im Veranstaltungsraum der Rheinstraße 67 (2. OG) ein. Zunächst wird Nicole Pfoser von der Technischen Universität Darmstadt über Möglichkeiten und Wirkungen der Dach-, Fassaden- und Hofbegrünung sprechen und anhand von Praxisbeispielen erläutern. In einem weiteren Beitrag werden die Anforderungen und Zuschussmöglichkeiten des Förderprogramms zur Begrünung dargestellt.

Informationen zum Förderprogramm können auch auf der Internetseite der Stadt Darmstadt unter dem Link www.darmstadt.de/mollerstadt-energetische-stadtsanierung abgerufen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt