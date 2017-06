Kanaluntersuchungen in der Hagenstraße in Darmstadt

Zwischen Montag, 19. Juni 2017, und Freitag, 14. Juli 2017, werden tagsüber in der Hagenstraße, Ecke Heidelberger Landstraße, Kanaluntersuchungen durchgeführt. Daher ist in diesem Zeitraum die Anliegerstraße von der Hagenstraße aus nicht zugänglich. Außerdem kann zusätzlich von der Hagenstraße aus nicht in die Heidelberger Landstraße eingebogen werden.

