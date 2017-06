Haltestelle „Berliner Allee“ mit neuen Anzeigern

Die HEAG mobilo tauscht derzeit die elektronischen Informationsanzeiger an der Haltestelle „Berliner Allee“ aus Altersgründen aus. Die neuen Anlagen sind durch eine hellere Hintergrundbeleuchtung und stärkere Kontraste besser lesbar und werden in der Woche ab dem 22. Juni 2017 aufgestellt. Die HEAG mobilo bittet ihre Fahrgäste, sich bei Bedarf vor Ort an den Aushängen über die Abfahrtszeiten der verschiedenen Linien zu informieren. Echtzeitdaten bietet die App der HEAG mobilo.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH