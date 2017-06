Grauer Audi A 4 im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Einen in einem Hinterhof in der Pfungstädter Straße in Eberstadt geparkten grauen Audi A 4 im Wert von rund 10.000 Euro entwendeten Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagabend (16.06.17) und Samstagabend (17.06.) auf bislang unbekannte Weise. Am Fahrzeug sind die Autokennzeichen DA-ES 164 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen