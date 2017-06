Radfahrerin stürzt und verletzt sich – Polizei sucht Unfallverursacherin

Die Beamten des 3. Polizeireviers haben nach einer Unfallflucht am Montagabend (12.06.2017) die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fahrerin eines dunklen Fahrzeuges, bei dem es sich vermutlich um einen Kleinwagen handelte, übersah gegen 20.30 Uhr im Kreuzungsbereich Virchowstraße/ Frankfurter Landstraße eine vorfahrtsberechtigte 25 Jahre alte Radfahrerin. Durch ein Ausweichmanöver konnte die 25-Jährige zwar eine Kollision mit dem Auto, nicht jedoch einen Sturz mit ihrem Rad verhindern. Die Autofahrerin hielt daraufhin an und sprach mit der Gestürzten, setzte dann aber ohne ihre Personalien zu hinterlassen, ihre Fahrt fort. Die Flüchtige soll etwa 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank und gebräunt gewesen sein und blond gefärbte halblange Haare gehabt haben. Beifahrerin soll eine ebenfalls etwa 40 Jahre alte, 1,60 Meter große, schlanke Frau mit langen blonden Haaren gewesen sein. Zeugen, die Verursacherin selbst oder aber auch ihre Beifahrerin, werden gebeten, sich umgehend unter der Rufnummer 06151/969-3810 mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen