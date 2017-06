Linie H: Haltestellen entfallen bis Ende Juni 2017

Wegen Bauarbeiten im Heimstättenweg fährt die Linie H von Montag (12.06.) an bis einschließlich Samstag (1. Juli 2017) eine Umleitung. Die Haltestellen „Am Kaiserschlag“, „Südbahnhof“ und „Haardtring“ in Richtung Innenstadt entfallen. Ersatzweise wird die Haltestelle „Riedstraße“ der Linie 40 in der Eschollbrücker Straße angefahren.