22-Jähriger mit Teppichmesser attackiert – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mit einem Teppichmesser attackierte ein 45 Jahre alter Mann am Mittwochabend (07.06.17) gegen 19.00 Uhr, einen 22-jährigen Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Dernburgweg. Der junge Mann erlitt hierbei eine Schnittverletzung im Gesichtsbereich und musste ärztlich versorgt werden. Er rettete sich in die Wohnung eines Nachbarn. Die Polizei konnte den zunächst flüchtigen Angreifer in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Das Teppichmesser wurde sichergestellt. Der 45-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde am Donnerstag (08.06.17) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derweil an

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen