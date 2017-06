Mit Messer bedroht und Geld erbeutet – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eine 38 Jahre alte Frau wurde am Freitagabend (02.06.17) von einem bislang noch unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und um mehrere Hundert Euro gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Kriminelle die Darmstädterin gegen 20.20 Uhr im Bereich der Albert-Schweitzer-Anlage auf Höhe der dortigen Parkbuchten an und forderte sie unter Vorhalt mit einem Messer zur Herausgabe von Geld und Mobiltelefon auf. Die 38-Jährige händigte dem Räuber daraufhin Bargeld sowie ihr Smartphone aus. Mit seiner Beute ergriff der Tatverdächtige anschließend die Flucht. Der Mann soll circa 1,80 Meter groß und ungepflegt gewesen sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und dunkler Oberbekleidung. Die Kriminalpolizei (K 35) in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können (06151/969-0).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen