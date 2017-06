ENTEGA warnt vor Betrugsmasche mit falschen Rechnungen

Der Energieversorger ENTEGA warnt seine Kunden vor unseriösen Geschäftemachern, die aktuell versuchen, Geld mit Forderungen über angeblich entstandene Servicekosten am Stromzähler zu erschwindeln. Wer Rechnungen des Absenders „Sharp Energie BVBA“ aus Bremen erhält, droht Opfer dieser Betrugsmasche zu werden: Der Absender fordert in dem Schreiben dazu auf, 79,49 Euro für eine angeblich erfolgte Stromzähler-Tätigkeit eines Servicetechnikers zu überweisen. Dazu wird ein Konto in Belgien angegeben. Betroffene sollten auf keinen Fall der Forderung nachkommen und sich an die Polizei wenden.