Über das Leben Martin Luthers

Die Evangelische Christuskirchengemeinde lädt zur Aufführung des Stücks „Martin Luther: Mensch und Mythos“ für Samstag, 10. Juni ein 2017. Beginn der szenischen Darstellung des Lebens des Reformators ist um 20 Uhr in der Christuskirche, Heidelberger Landstraße 155, in Darmstadt. Katrin Hartmann, die am Staatstheater Darmstadt arbeitet, hat das Stück zum 500. Reformationsjubiläum geschrieben. Es stellt in einzelnen Szenen die wichtigsten Stationen des Lebens des Reformators dar: von den 95 Thesen zum Ablasshandel über den Kirchenbann durch den Papst, den Auftritt vor Kaiser Karl V. bis hin zur „Entführung“ Luthers auf die Wartburg, wo er das Neue Testament ins Deutsche übersetzte. Katrin Hartmann hat das Stück sowohl mit Laienschauspielern aus der Christuskirchengemeinde als auch mit Kollegen vom Staatstheater inszeniert. Der Eintritt ist frei.

Bild: Lucas Cranach d.Ä., Bildnis Martin Luther, linker Teil des Diptychon mit Bildnis Martin Luthers und seiner Ehefrau Katharina von Bora, 1529, Foto: Wolfgang Fuhrmannek, HLMD

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt-Stadt