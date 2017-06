Oberbürgermeister Jochen Partsch lädt Darmstädterinnen und Darmstädter zur Bürgersprechstunde nach Eberstadt ein

Oberbürgermeister Jochen Partsch lädt alle Darmstädterinnen und Darmstädter zur Bürgersprechstunde am Mittwoch (14.06.17) von 17 bis 19 Uhr in das Haus der Vereine, Oberstraße 16, ein: „Mit der Bürgersprechstunde gebe ich Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, mir ihr Anliegen persönlich zu schildern und mit mir ins Gespräch zu kommen. Gerne nehme ich im geschützten Rahmen Anregungen auf und vermittle Ansprechpersonen oder Lösungen. Die Bürgersprechstunden erfreuen sich einer hohen Nachfrage, daher bitte ich alle Interessierten, sich mit dem Büro der Bürgerbeauftragten zur Vereinbarung eines Termins in Verbindung zu setzen“, so der Oberbürgermeister.

Die Bürgersprechstunde in Eberstadt ist die zweite des Oberbürgermeisters in diesem Jahr. Die Sprechstunden werden regelmäßig viermal im Jahr angeboten, sie finden immer an wechselnden Orten in Darmstadt statt. Es werden Termine vergeben, so dass aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung mit Angabe des Anliegens bei der Bürgerbeauftragten der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Imke Jung-Kroh, unter der Telefonnummer 06151/13-2300 oder per E-Mail an buergerbeauftragte@darmstadt.de nötig ist. Weitere Infos zu den Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters gibt es auf der Webseite der Stadt Darmstadt: www.darmstadt.de/rathaus/buerger-dialog/buergersprechstunden/

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt