Truck der bundesweiten „IdeenExpo“ macht Halt in Darmstadt

Im Rahmen der Veranstaltung „Wissen ist cool“ in der Centralstation gastiert am Samstag (03.06.17) der Truck der „IdeenExpo“ auf dem Darmstädter Luisenplatz. Dort können Jugendliche an vier verschiedenen Stationen jeweils in den Bereichen Informatik, Technik, Naturwissenschaften und Mathematik selbst aktiv werden. Zu Beginn erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Expeditionsausweis, der noch mit Informationen gefüllt werden muss. Ziel ist es, verschiedene Aufgaben an den Stationen zu lösen und so den Zeitraum und den Ort der IdeenExpo 2017, das Messegelände Hannover, herauszufinden.

Die IdeenExpo vom 10. bis zum 18. Juni 2017 ist das bundesweit größte Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 13. Die Schau zeigt Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten auf und bringt die Jugendlichen mit ihren zukünftigen Arbeitgebern zusammen. Die Veranstaltung mit freiem Eintritt leistet einen Beitrag für die Nachwuchsförderung in den MINT-Berufsfeldern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Der Besuch des Trucks auf dem Luisenplatz ist Teil einer bundesweiten Roadshow mit insgesamt 240 Stationen, im Vorfeld der IdeenExpo.