Mehr als 100 Geräte aus Handy-Laden gestohlen

Pfungstadt. Mehr als 100 Handys und Tablets sowie Wechselgeld haben Einbrecher am frühen Dienstagmorgen (30.5.2017) aus einem Geschäft in der Eberstädter Straße stehlen können. Lieferanten konnten gegen 3.30 Uhr zwei schwarz gekleidete Männer sehen, wie sie in Richtung Brauerei weggerannt sind. Einer von ihnen hielt ein großes Werkzeug in der Hand. In das Geschäft gelangten die noch Unbekannten durch die aufgebrochene Eingangstür. Der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die die flüchtenden Männer beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Beute machen können. Telefonisch werden die Meldungen unter der 06151 / 9690 angenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen