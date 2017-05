Linie A: Haltestelle „Messeler Straße“ verlegt, „Bornstraße“ und „Löwenplatz“ entfallen

Wegen einer Veranstaltung fährt die Buslinie A am Samstag (03.05.17) eine Umleitung. Die Haltestelle „Messeler Straße“ wird im Kreuzungsbereich in die Weiterstädter und die Messeler Straße verlegt. Die Haltestellen „Bornstraße“ und Löwenplatz“ können in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Die Fahrgäste werden gebeten, auf die benachbarten Haltestellen auszuweichen.