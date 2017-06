15-Jähriger in Schwimmbad belästigt – Zeugen gesucht

Einen 15-jährigen Jungen hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend (30.05.2017) gegen 19.30 Uhr in einem Schwimmbad am Mercksplatz belästigt. Im Bereich der Herrendusche hatte der Unbekannte den 15-Jährigen angesprochen und bedrängt. Der Junge ließ sich nicht darauf ein und ging in Richtung der Toiletten weg. Als ihm der fremde Mann folgte, flüchtet er sich in eine Kabine und schloss sich dort über längere Zeit ein. Nach einiger Wartezeit offenbarte sich der Junge einer Besucherin, die die Polizei verständigte. Der Täter wird als circa 50 Jahre alt beschrieben. Er war schmal, hatte braune kurze Haare und eine leicht gebräunte Haut. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Beamten feststellen, dass ein Mann auf den die Beschreibung passte, gegen 19.45 Uhr das Schwimmbad verlassen hatte. Ob es sich hierbei um den Täter handelte, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 10 übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen