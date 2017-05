Vorlesestunden im Juni 2017 in der Stadtbibliothek

An den Samstagen im Juni lesen ehrenamtliche Vorlesepatinnen und Vorlesepaten in der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, wieder um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung Geschichten für Kinder ab vier Jahren vor.

Am 3., 17. und 24. Juni 2017 stehen Abenteuergeschichten mit Snöfrid aus dem Wiesental auf dem Programm. Das kleine pelzige Wesen Snöfrid liebt Haferbrei und Blaubeeren und führt ein beschauliches Leben. Das ändert sich, als er von einem Feenmännlein dazu auserkoren wird, die entführte Prinzessin zu befreien und damit das Königreich zu retten. Am 10. Juni gibt es dann „Das tapfere Schneiderlein“ und „Der Fischer und seine Frau“ als Kamishibai-Geschichten (japanisches Erzähltheater). Die Teilnahme ist kostenfrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt