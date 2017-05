Unfall mit Linienbus

Der Polizei wurde am Mittwoch (24.05.2017) gegen 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus in der Landgraf-Georg-Straße, in Höhe des dortigen Krankenhauses, gemeldet.

Ein 30-Jähriger aus dem Enzkreis befuhr mit seinem Audi die Landgraf-Georg-Straße in Richtung stadtauswärts. Ein Linienbus befuhr ebenfalls stadtauswärts, die mittig zwischen den Richtungsfahrspuren verlaufende Busspur. Der Audi-Fahrer wollte verbotswidrig über die Busspur wenden und wieder in Richtung Innenstadt fahren. Der Fahrer des Linienbus leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Durch die Bremsung und den Zusammenstoß stürzten im Linienbus 4 weibliche Personen im Alter von 13- 53 Jahren. Sie wurden dadurch leicht verletzt. Da sich der Unfall vor der Zufahrt zum Agaplesion Elisabethen-Stift ereignete, liefen die Verletzten selbstständig in die dortige Notaufnahme.

Es war ein Rettungswagen und die Berufsfeuerwehr Darmstadt eingesetzt. Der neuwertige Audi war nicht mehr fahrbereit und erlitt vermutlich Totalschaden. Durch den Unfall war die Busspur blockiert, der restliche Verkehr konnte frei fließen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen