Bücherbus fährt Haltestellen am 31. Mai nicht an

Der Darmstädter Bücherbus kann am Mittwoch, den 31. Mai 2017 die Haltepunkte in Bessungen und Arheilgen nicht anfahren. Grund ist der vom Deutschen Bibliotheksverband organisierte Deutsche Bibliothekartag, bei dem sich die städtische Fahrbibliothek für die Fachwelt auf dem Messegelände in Frankfurt präsentiert. Die Leihfristen wurden entsprechend angepasst, keine Medien müssen an diesem Mittwoch im Bücherbus abgegeben werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt