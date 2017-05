Teile der Stadtverwaltung ziehen in neues Gebäude in der Rheinstraße

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird mit Teilen der Stadtverwaltung in der Zeit vom 22. bis 28. Mai 2017 in die Rheinstraße 23 (ehemaliges Gebäude der Barmer Ersatzkasse) umziehen. Ab dem 29. Mai 2017 werden dann vor Ort das Amt für Interne Dienste (Hauptregistratur, Botenmeisterei, Personalabteilung, Organisationsabteilung) und Bereiche des Dezernats des Oberbürgermeisters (Flüchtlingsbüro, Arbeitssicherheit, Abteilung Reden und Projekte) ihre Büroräume haben. Ebenso werden dort folgende Dienstleistungsangebote zu finden sein: zentrale Poststelle, zentrale Bewerberverwaltung bei Stellenausschreibungen, Nachwuchskräftebetreuung, Posteinwurf für Krankmeldungen, Beihilfestelle, Kindergeldstelle, Bezügestelle für Versorgungsempfänger sowie einige Konferenzräume. Während der Umzugszeit und in den beiden Wochen nach dem Umzug sind die Abteilungen nur eingeschränkt erreichbar und es kann zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen kommen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt